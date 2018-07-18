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بول بوجبا صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي كأس العالم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:30 ص
بول بوجبا صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي كأس العالم
بول بوجبا
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وكالات
 

أصبح اللاعب الفرنسي المسلم، بول بوجبا، صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي المونديال.

 

وظهر بوجبا في فيديو قصير لا يتعد الثانية الواحدة، لكن انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسجد في أرضية ملعب نهائي مونديال روسيا 2018، احتفالا بتتويج منتخبه الفرنسي بطلا للعالم.

 

كما ظهر بوجبا في صور أخرى من النهائي، وبجانبه لاعب المنتخب الفرنسي جبريل سيديبي، وهما يسجدان في أرضية الملعب، احتفالا بالفوز.

 

وفي السياق، لم يخف بوجبا اعتناقه للدين الإسلامي خلال الاحتفالات التي تلت التتويج، وتمت داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق الفرنسي.

 

وظهر بوجبا في مقطع مصور على تويتر، مدته 12 ثانية وهو يردد عبارة "الله أكبر" باللغة الإنجليزية لنحو 3 مرات.

 

وشارك بوجبا كلاعب أساسي ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018، والتي انتهت بتتويج الـ"ديوك الفرنسية" بعد فوزهم على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

 

وضمت تشكيلة المنتخب الفرنسي لمونديال روسيا (قوامها 23 لاعب)، 7 لاعبين مسلمين من أصول إفريقية وعربية.

 

 

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