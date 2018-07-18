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تونس توقع اليوم بلوزاكا وثيقة انضمامها الى السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "الكوميسا"

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:35 ص
تونس توقع اليوم بلوزاكا وثيقة انضمامها الى السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا الكوميسا
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محمد وليد الجموسي
 

 
 توقع تونس، اليوم الاربعاء، وثيقة انضمامها الرسمي إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، وذلك خلال اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء، الذي تحتضنه عاصمة زامبيا "لوزاكا"، من 18 إلى 19 جويلية 2018، وفق بلاغ صدر عن وزارة التجارة.

وقد مثل وزير التجارة، عمر الباهي، تونس في الأشغال التحضيرية لقمة لوزاكا، التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء، ووزراء تجارتها وسفراؤها وبعثاتها الديبلوماسية.

ويستكمل توقيع هذا الاتفاق الجهود التي بذلتها تونس من أجل الانخراط في هذه المجموعة الاقتصادية الهامة منذ جانفي 2016، في أعقاب مسار تفاوضي مهد لانضمامها الرسمي إلى "كوميسا"، التي تضم في عضويتها 20 دولة افريقية يقارب تعداد سكانها مجتمعة 625 مليون نسمة.

ويقدر الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة "كوميسا" ، بنحو 2ر1 تريليون دولار، بما يجعلها واحدة من أكبر التجمعات التجارية في العالم، إذ تبلغ قيمة وارداتها السنوية حاليا نحو 170 مليار دولار، فيما تصل صادراتها إلى 120 مليار دولار. 
 
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