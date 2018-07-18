١٣معلومة عن فين ديزل في عيد ميلاده

يحتفل الممثل الأمريكي فين ديزل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الحادي والخمسين.

وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٣ معلومة عنه:-

١- ولد مارك سينكلير فنسنت الشهير بـ"فين ديزل" في الثامن عشر من يوليو ١٩٦٧ في نيويورك.





٢- اتجه للتمثيل وعمره سبع سنوات حيث شارك في "مسرح من أجل مدينة نيويورك".





٣- التحق بكلية هنتر في نيويورك لكنه لم يكمل دراسته بها سعيًا وراء التمثيل.





٤- دخل عالم السينما في التسعينات عن طريق المشاركة في فيلم "سترايس" أو "الشرود والانحراف" والذي شارك في مسابقة أفلام سندنس فيستيفال عام 1997.





٥- نجح في التعاقد مع شبكة ام.تي.في لتطوير فيلم سترايس، وتقديمه في عمل تلفزيوني.





٦ -لفت الأنظار إليه في عام ١٩٩٨، بعض عرض فيلم "إنقاذ الجندي رايان" للمخرج ستيفن سبيلبرج، والذي قدم فيه شخصية الجندي "كابرازو".





٧- بداية من عام ٢٠٠٠، شارك في بطولة سلسلة أفلام سياق السيارات الشهيرة "السرعة والغضب" والتي حققت نجاحًا كبيرًا ولا يزال الجزء الثامن الذي عرض العام الماضي.





٨ -رغم وفاة الممثل بول واكر عام ٢٠١٣، والذي شاركه في بطولة سلسلة "السرعة والغضب" إلا أنه استثمر نجاح السلسلة وأعلن عن انتاج ٣ أجزاء أخرى، لتكمل السلسة عشرة أجزاء.





٩- يرفض الحديث عن حياته الشخصية، حيث صرح "أنا لا احبذ الظهور على غلاف مجلة مثل بعض الجهات والاشخاص الأخرين. انا اؤمن بنفس الفكرة التي يقتنع بها هاريسون فورد، مارلون براندو وروبرت دي نيرو، آل باتشينو.. فهم رمز من الصمت".





١٠- لديه شقيق تؤام غير متماثل يٌدعى بول فينسنت يعمل محرر مونتاج للأفلام.





١١- لديه ثلاث شركات إنتاج، هم One Race Films للإنتاج السينمائي، وRaceTrack Records للإنتاج الموسيقي، وشركة ألعاب الفيديو Tigon Studios.





١٢- لديه ٣ أطفال من صديقته بالوما جيمينيز هم هانيا، فينسينت، بولين.





١٣- أطلق اسم بولين على طفلته الأخيرة تيمنًا بصديقه الراحل بول واكر.



