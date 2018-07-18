وزير الخارجية يمثل رئيس الجمهورية في القمة العادية20 لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي

يترأس وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، بتكليف من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة العادية العشرين لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، التي تحتضنها العاصمة الزمبية لوساكا، اليوم 18 و غدا 19 جويلية 2018.





وستكون هذه القمة مناسبة لتوقيع اتفاق انضمام تونس إلى هذه المنظمة وحصولها على العضوية الكاملة صلبها، بعد اعتماد قرار انضمامها من قبل رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء.





وستصبح تونس فور انضمامها إلى "الكوميسا"، وبصفة آلية عضوا بمنطقة التبادل الحر الثلاثية التي تضم إلى جانب السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، كلا من مجموعة الشرق الإفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي وهو تكتل يضم حوالي نصف عدد بلدان القارة ويتمتع بإمكانيات هائلة للتطور والتعاون المتبادل .





يذكر ان تونس تونس شرعت في القيام بإجراءات الانضمام إلى هذه المنظمة الاقتصادية الإفريقية منذ شهر جانفي 2016، وتم استكمال الاتفاق الخاص بالانضمام في أكتوبر 2017.





وتأسس التجمع الاقتصادي "كوميسا" سنة 1994 ومقره لوساكا، وهو يعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية في القارة وأنجحها، كما انه إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها من طرف الإتحاد الإفريقي.



