توقيع مذكرة تفاهم بين تونس وبلجيكيا في مجال الشرطة والأمن

وقع وزير الدّاخلية بالنيابة غازي الجريبي الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدّاخلية البلجيكي جان جمبون مذّكرة تفاهم في مجال "الشرطة والأمن" بين البلدين.





وتهدف مذكرة التفاهم وفق بلاغ لوزارة الداخلية إلى مزيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة بصفة عامة والاتجار في المخدّرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة والاتجار في البشر، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتجارب بشأن الأشكال والأساليب الجديدة للجريمة، فضلا عن المساندة في مجالات الأبحاث، والدعم المتبادل في مجال التكوين القاعدي والمستمر، وتوفير الدعم التقني والعلمي.





وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر وزارة الدّاخلية ثلة من الإطارات الأمنية من الجانب التونسي بالاضافة الى سفير المملكة البلجيكية بتونس ورئيسة الجهاز الفيدرالي والمفوّض العام للشرطة الفيدرالية من الجانب البلجيكي.





يذكر انّ وفدا حكوميا بلجيكيا ضمّ كل من وزيري الداخلية جان جامبون، والدفاع ستيفن فاندبوت، وكاتب الدولة للهجرة تيو فرنشن قد التقى اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزير العدل، وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.





وتندرج المقابلة في إطار التنسيق المشترك بين تونس وبلجيكا في مجال مكافحة الإرهاب والتوقي منه، والتصدي لكل أشكال الفساد، والاتجار غير الشرعي بالأسلحة، والاتجار بالبشر، إضافة إلى الجرائم السبريانية".



