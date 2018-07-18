إتحاد الفلاحين يعرب عن إنشغاله من تراكم الصعوبات التي يواجهها القطاع

أعرب المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن إنشغاله من تراكم الصعوبات التي يواجهها قطاع الفلاحة والصيد البحري واستياءه من تفاقم معاناة الفلاحين والبحارة وخسائرهم بسبب نقص مياه الري وارتفاع كلفة الانتاج وتزايد اعباء المديونية وتداعيات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.





وأكد في بيان صادر عنه، أن عدم تفعيل برنامج الاصلاحات والاولويات الواردة ضمن النقاط 63 التي تضمنتها وثيقة اتفاق قرطاج 2 والتي شارك الاتحاد في اقتراحها وصياغتها فوت على تونس فرصة تاريخية لاخراجها من الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها.





ودعا مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة في هذه الوثيقة، إلى الإهتمام بالاولويات الحقيقية للبلاد والانكباب على معالجة قضايا التنمية والتشغيل والارتقاء بالاوضاع المعيشية للمواطن التونسي إلى جانب دعوة مجلس نواب الشعب إلى أداء دوره وتحمل مسؤوليته التاريخية وإيجاد الحلول الدستورية الكفيلة باخراج البلاد من ازمتها السياسية.





كما طالب الإتحاد بضرروة حلحلة الملفات الحارقة التي يواجهها قطاع الفلاحة والصيد البحري وتحقيق الامن الغذائي إلى جانب عقد ندوة صحفية في أقرب الآجال لتقييم الموسم الفلاحي وإنارة الرأي العام الوطني حول أهم المشاغل التي تواجه القطاع في الموسم القادم.