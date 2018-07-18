ابرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة بين تونس وبلجيكا

تم الثلاثاء بتونس ابرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة والأمن بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية للممكلة البلجيكية.





وتهدف هذه المذكرة التي تولى التوقيعها كل من كاتب الدولة للهجرة عادل الجربوعي ونظيره البلجيكي تيو فرانكن، إلى تأطير التعاون القائم بين البلدين في مجال الشؤون القنصلية وتسيير الهجرة بما يمكن من تثبيت المقاربة التونسية الشاملة في معالجة مسألة الهجرة والتي تقوم على التشجيع على الهجرة النظامية نحو بلجيكا وما توفره من فرص شغل في مجالات متعددة وتكوين متخصص لفائدة الإطارات وحاملي الشهادات العليا والعمال التونسيين.





كما ترمي حسب ما أفاد به عادل الجربوعي في تصريح عشية الثلاثاء لـ /وات/، إلى مساعدة التونسيين المقيمين في بلجيكا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن من خلال تشجيعهم على إقامة مشاريعهم الخاصة داخل البلاد فضلا عن تشجيع برامج الهجرة الدائرية وتيسير الحركة بين البلدين لفائدة الطلبة ورجال الأعمال وسامي الموظفين والصحفيين وأصحاب المهن الحرة والفنانين والمبدعين والرياضيين.





وتلتزم تونس بمقتضى هذه المذكرة بالإيفاء بتعهداتها في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية بعد التثبت مدققا في هويات المشتبه بهم من بين المهاجرين غير النظاميين.





كما تنص المذكرة على تسهيل إقامة التونسيين ببلجيكا بصفة نظامية وتيسير عملية اندمجاهم في بلد الإقامة.





وتتضمن المذكرة بنودا تشجع الجانبين على ارساء تعاون بناء في مجال حماية الأشخاص والمنشآت والتظاهرات والحماية المدنية والتصرف في الأزمات ومقاومة العنف والتطرف والإرهاب.