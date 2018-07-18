مهرجان دقة الدولي: موسيقى كلاسيكية في الافتتاح وأمينة فاخت في الاختام

تلتئم الدورة الثانية والأربعون لمهرجان دقة الدولي من 19 جويلية إلى 5 أوت المقبل. وأعدّ المشرفون على هذه التظاهرة برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين المسرح والموسيقى بأصنافها المختلفة.





ويفتتح المهرجان يوم 19 جويلية بكرنفال دولي، ثم يكون الافتتاح الرسمي في اليوم الموالي بحفل للموسيقى السمفوني يحييه أوركستر معهد المنار للموسيقى بقيادة المايسترو فادي بن عثمان، وسيسجّل هذا الحفل مشاركة الباريتون هيثم الحضيري والتينور حاتم نصري والسوبرانو يسري عابد والسوبرانو هيلا شانوفي، إلى جانب الفنان ياسر الجرادي.





ويسهر عشاق الموسيقى الغربية يوم 27 جويلية مع مجموعة "جيبسي دل موندو"، ثم مع رائد الموسيقى الملتزمة اللبناني مارسيل خليفة في سهرة اليوم الموالي. وتحيي المجموعة الموسيقية الجزائرية "الداي" سهرة 29 جويلية، إذ ستقدّم لضيوفها باقة موسيقية من الموسيقى الجزائرية الشعبية وكذلك موسيقى الفلامنكو والقناوة.





ويجدّد عشاق الموسيقى المعاصرة الموعد مع عرض "أصلي" للفنان صبري مصباح، ترافقه مجموعة "يوما" في سهرة مشتركة، وذلك مساء يوم 1 أوت. ثم يسهر أهالي دقة وتبرسق مع العرض الموسيقي الصوفي "الزيارة" لسامي اللجمي يوم 4 أوت.





أمّا العروض المسرحية المدرجة ضمن برمجة هذه الدورة، فهي "موش موجود" وهو عرض "ستاند آب" للممثل كريم الغربي، وذلك يوم 21 جويلية، ثم "مدام كنزة" لوجيهة الجندوبي يوم 25 جويلية، وكذلك عرض "ملا عيلة" للمخرج صادق حلواس يوم 31 جويلية.





ويسدل الستار على الدورة الثانية والأربعين لمهرجان دقة الدولي يوم 5 أوت، بحفل تحييه الفنانة أمينة فاخت التي تعود هذه الصائفة للمسارح التونسية بعد غياب ناهز 10 سنوات.



