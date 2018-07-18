بلدية المكنين تخصّص 60 ألف دينار لتهيئة أرشيف برفوف الكترونية متحركة

خصّصت بلدية المكنين في ولاية المنستير 60 ألف دينار لتهيئة أرشيف للبلدية برفوف الكترونية ضمن تأهيل الإدارة وانتهت أشغاله بنسبة 100 في المائة وهو حاليا في مرحلة توظيب الوثائق وفق ما ذكره لمراسلة (وات) اليوم معز بن عمارة كاتب عام بلدية المكنين.

ويشمل الأرشيف ثلاث مجموعات لرفوف الكترونية متحرّكة طاقة استيعاب المجموعة الواحدة 539 حاوية أرشيف أي أنّ الطاقة الجملية لهذا الأرشيف حاليا هي

4 آلاف و700 حاوية وهي قابلة للارتفاع إلى غاية قرابة 10 آلاف حاوية مع إضافة رفوف متحركة أخرى حسب ما بيّنه محمّد أمين الحاج سلامة مهندس أوّل

بمصلحة الدّراسات والأشغال ببلدية المكنين.





ووقع توفير كلّ متطلبات السلامة في الأرشيف من بينها آلات الاشعار في حال حدوث حريق وتركيز كاميرات وغيرها علاوة على احترام شروط التهوئة.





ومن بين وثائق أرشيف بلدية المكنين تلك التي تعود إلى بداية القرن العشرين على غرار وثيقة الأمر العلي لإحداث بلدية المكنين بتاريخ 19 فيفري 1921 حسب

ما ذكره كاتب عام بلدية المكنين، مشيرا إلى أنّ بلدية المكنين اقتنت عقارا كبيرا بجانب مقرها يمسح 400م2 بكلفة 350 ألف دينار وسيقع طرح على المجلس البلدي.





المنتخب فكرة إحداث معرض أو متحف صغير يضمّ الوثائق النادرة لبلدية المكنين كالمضامين القديمة ومحاضر جلسات المجالس البلدية الأولى التي عرفتها بلدية المكنين.