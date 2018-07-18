أكثر من عشرين عرضا متنوعا في الدورة 47 لمهرجان المنستير الدولي





سيكون جمهور مهرجان المنستير الدولي من 22 جويلية الى 20 أوت 2018 على موعد مع 23 عرضا موسيقيا ومسرحيا وسينمائيا تستجيب لمختلف الشرائح العمرية والأذواق في الدورة 47 لمهرجان المنستير الدولي وفق ما أعلن يافت بن حميدة مدير مهرجان المنستير الدولي خلال ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء بالمنستير بحضور كلّ من الفنّان الامين النهدي والفنّان محمّد البسكري والمخرج رضا عزيز.





ويفتتح عرض "ننده الأسياد" بإدارة محمّد البسكري وإخراج رضا عزيز سهرة الافتتاح يوم الأحد 22 جويلية الجاري. وتتواصل العروض الموسيقية يوم الثلاثاء 24 جويلية مع عرض لبلطي وحمودة وفي سهرة الأربعاء 25 جويلية مع كريم الغربي.





وبرمجت هيئة المهرجان في سهرة الخميس 26 جويلية الجاري عرض شريط الجايدة بالشراكة مع سينما ستار، والسبت 28 جويلية مع المجموعة الاسبانية جبسي موندو نويبو (العالم الجديد) وفي سهرة الإثنين 30 جويلية مسرحية "الشقف" لمسرح الحمراء بتونس لنسرين قنون.





ويواكب الجمهور الفنّان السوري ناصيف زيتون يوم الثلاثاء 31 جويلية الجاري بفضاء الملعب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير ويوم الأربعاء 1 أوت عرضا لفرقة الفنون الشعبية الصربية بسوفوجنو وفي سهرة الخميس 2 أوت مع ميقالو والجمعة 3 أوت مع أمينة فاخت بالملعب الأولمبي مصطفي بن جنات والأحد 5 أوت مع زياد برجي من لبنان.





ويقدم زهير الرايس مع توفيق البحري وصلاح المصدق في سهرة الثلاثاء 7 أوت مسرحية "المدك" في حين يكون الجمهور يوم الأربعاء 8 أوت على موعد مع الفنّان مرتضى والخميس 9 أوت مع عرض للفرقة الروسية سوفنيك ريتشي وفي سهرة الجمعة 10 أوت مع عرض "الزيارة" لسامي اللجمي (وهو عرض خارج الاشتراك).





وستكون لجمهور مهرجان المنستير الدولي فرصة لمواكبة عرض الفنّانة صوفية صادق في سهرة الإثنين 13 أوت وعرض مسرحية "المكي وزكية" مع لمين النهدي والعرض الموسيقي "برزخ" لسفيان سفطة في سهرة الجمعة 17 أوت 2018.





وخصصت للأطفال في سهرة الجمعة 27 جويلية عرض مسرحية "جسر الحياة" لفرقة البعث المسرحي بالمنستير والسبت 4 أوت مع عمي رضوان والأحد 12 أوت عرض لنجم "صوت الأطفال" آدم الهداجي بمشاركة ضياء داميان وفرقة "ستورم" ويوم الخميس 16 أوت مسرحية "قلعة دجدوجة" لجمعية إبداع للمسرح والفنون بالمنستير.





وتختتم الدورة 47 لمهرجان المنستير الدولي يوم الإثنين 20 أوت بعرض "فونوغراف" لجمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير.





وخصصت هيئة المهرجان 500 اشتراك ثمن الاشتراك الواحد 70 دينار وجميع العروض تنطلق على الساعة العاشرة ليلا في معلم الرباط الأثري بالمنستير باستثناء عرضي ناصيف زيتون وأمينة فاخت في الملعب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير. وتتراوح أسعار العروض بين 5 دينار و35 دينار.





وبشأن الموازنة المالية للمهرجان، بيّن لوات بن حميدة أنّ الميزانية كانت خلال الدورة الفارطة تبلغ حوالي 320 ألف دينار وأشار الى وجود ديون تفوق 20 ألف دينار متوقعا أن تبلغ ميزانية المهرجان خلال هذه الدورة قرابة 400 ألف دينار.





وبشأن الصعوبات التي تواجه المهرجان، أوضح لوات يافت بن حميدة أنّها ذاتها بالنسبة إلى كلّ المهرجانات وهي بالأساس صعوبات مالية مشيرا إلى أنّ بلدية المنستير عادة تمكن الهيئة المديرة من منحة قدرها 50 ألف دينار غير أنّ الهيئة لم تستفد منها خلال السنة الفارطة، ووقع خلال هذه السنة تقليصها إلى 20 ألف دينار وهي أكبر مشكلة بالنسبة إلى القائمين على المهرجان.





ومن جهته أكد المنذر مرزوق رئيس بلدية المنستير المنتخب خلال الندوة أنّ البلدية ستدعم المهرجان بهدف المحافظة عليه وستمكنه من مستحقاته ومن منحة في حدود 50 ألف دينار.