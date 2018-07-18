سفير المانيا بتونس:"رؤيتنا جيدة لسير الديمقراطية التونسية"





قال سفير المانيا بتونس "اندرياس رينكيه" في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن المانيا "تحمل رؤية جيدة لسير الديمقراطية التونسية وان الصراعات السياسية داخلها هي حالة صحية تعيشها كل الديمقراطيات "، مشيرا الى ان "تونس استطاعت ان ترسخ في النواة الاولى للامركزية في اطار شفاف و واضح".





و اكد خلال موكب توقيع اتفاقيات شراكة ابرمتها سفارة المانيا مع عدد من الجمعيات بالعاصمة ان المانيا "تبقى مستعدة لمرافقة تونس في مسارها الانتقالي مادامت تونس تريد ذلك "مبينا ان "الديمقراطية لا تنجح الا اذا كان هناك قدرة على توحيد الرؤى بشكل توافقي لانه من غير الممكن ان نجد كل الاشخاص متفقة على راي واحد"

وقد وقعت سفارة المانيا اتفاقيات تمويل لفائدة 6 جمعيات تونسية في اطار صندوق تمويل " الديمقراطية للجميع " لسنة 2018 .





و اكدت المكلفة بالمشاريع صلب سفارة المانيا بتونس رباب الوسلاتي ان حجم تمويل هذه المشاريع يبلغ 60 الف اورو على امتداد سنوات ويستهدف 6 جمعيات في كل من ولايات سيدي بوزيد وصفاقس و مدنين و توزر وقفصة بالاضافة الى جمعية بوصلة

و بينت الوسلاتي ان هذه التمويلات التي سيقدمها صندوق " تمويل الديمقراطية " ستساعد هذه الجمعيات من اجل العمل البلدي و اللامركزية .





و تضمنت عناوين المشاريع التي سيقع تمويلها من اجل الحوكمة المحلية بالخصوص "مشروع بجربة من اجل دعم المراة غير العاملة ، و مشروع " الخلية المشتركة" بتوزر من اجل رقمنة تفاعل المواطنين مع الخدمات البلدية في الجهة ، ومشروع بالقيروان من اجل تقييم العمل البلدي بعد الانتخابات بالجهة ،الى جانب مشروع "الحوكمة المحلية" بقفصة و فيه تمويل لراديو المناجم بالجهة ، ومشروع بلدي تفاعلي في كل من بلدية سوق الجديد و السودة و الفايض من ولاية سيدي بوزيد.