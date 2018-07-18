رئيس قائمة حركة النهضة في بلدية عين دراهم يستقيل من عضوية المجلس البلدي

قدّم عضو المجلس البلدي في عين دراهم ورئيس قائمة حركة النهضة حسن العطافي استقالته من المجلس وذلك على خلفية التزاماته المتعدّدة

والتي تحول دون قدرته على التواجد والعمل في إحدى اللجان الموكولة إليه صلب المجلس .





وجاء في نص الاستقالة التي أودعت بمكتب الضبط التابع لبلدية عين دراهم "ونظرا لالتزاماتي المتعددة والتي تفوق تواجدي المتواصل في لجنة المساواة

وتكافؤ الفرص بين الجنسين أي اقدم استقالتي من المجلس البلدي".





وفي تصريح لمراسل (وات) أكّد العطافي تمسّكه باستقالته، مشيرا إلى ان مستجدات طارئة حالت دون قدرته على مواصلة العمل صلب المجلس المنتخب وانه لم يتلق بعد أي اتصال من رئيسة البلدية وفق قوله.





يذكر ان العطافي ترأّس قائمة حركة النهضة في الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من ماي من السنة الجارية وان قائمته تحصلت على ستة مقاعد من مجموع 18 مقعدا ليحصل على ثلاثة أصوات في الانتخابات المتعلّقة برئاسة المجلس البلدي والتي جرت في السابع والعشرين من شهر جوان المنقضي مقابل 12

صوتا لفائدة رئيسة قائمة حركة نداء تونس نادية المازني التي فازت برئاسة المجلس بعد إلغاء ورقتين وتغيّب أحد الأعضاء.