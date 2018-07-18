انس جابر تتخطى الرومانية بيغو وتصعد الى الدور الثاني لبطولة بوخاريست

تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 123 عالميا الى الدور الثاني لدورة بوخاريست الرومانية التي تقام على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 750ر226 الف دولار بفوزها على الرومانية ايرينا كاميليا بيغو المصنفة 42 عالميا 6-2 و6-1 في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء لحساب الدور الاول.





وستواجه انس جابر في مباراة الدور الثاني المقررة اليوم الاربعاء الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 136 عالميا التي ازاحت من جهتها مواطنتها ايكاتيرينا الكسندروفا المصنفة 98 عالميا 6-1 و6-2.