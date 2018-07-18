رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي بعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي





تناول اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بجو لينان عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي والوفد المرافق له،علاقات التعاون بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الاوروبي والسعي المشترك لمزيد تعزيزها في مختلف المجالات.





وأكد محمد الناصر وفق بلاغ للبرلمان على أهمية الزيارة التي يؤديها وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي وضرورة استثمارها في اتجاه دفع الدعم والتعاون القائم بين تونس والاتحاد الاوروبي بالخصوص في مجالات استقبال الطلبة والباحثين التونسيين في الجامعات الاوروبية وأكاديميات التدريب والتكوين بما يفتح مجالات ارحب امام الشباب التونسي من حاملي الشهائد وذلك في اطار اتفاقيات ومذكرات تفاهم مضبوطة بين الطرفين.





ونوّه رئيس المجلس بما قام به البرلمان الاوروبي من دعم للانتقال الديمقراطي التونسي من خلال حث حكومات الدول الأعضاء في منطقة اليورو، مؤكدا أهمية مواصلة هذا الدعم عبر تفعيل التوصية الخاصة بتحويل الديون التونسية المتخلّدة الى استثمارات بما يمكن من دفع النمو في المناطق الأقل حظا في تونس وبما يرفع مستوى العيش ويحقق الأمل لدى الشباب وبالخصوص العاطل عن العمل.





من جانبه أعرب أعضاء الوفد عن حرصهم على مواصلة دعم تونس من اجل انجاح انتقالها الديمقراطي، مؤكّدين أن لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية ستدرس توصيات ومقترحات البرلمان التونسي من أجل دعمها لدى البرلمان الأوروبي.





وحضر اللقاء فيصل خليفة مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية ونوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وأعضاء مكتب اللجنة.