المسبح البلدي بالزهراء يدخل مرحلة التجهيز والتأثيث بعد انتهاء كامل أشغال البناء

دخل المسبح البلدي بالزهراء مرحلة تركيب التجهيزات والتأثيث بعد استكمال كل مراحل اشغال البناء والتبليط والدهن وذلك وفق ما افاد به معتمد مدينة الزهراء محمد بن خليفة مراسل "وات" يوم الثلاثاء.





ووصلت نسبة تقدم الاشغال وفق نفس المصدر الى حدود 95 بالمائة في انتظار رصد بقية الاعتمادات المخصصة للمشروع من قبل سلطة الاشراف وتجاوز بعض الإشكاليات العالقة التي ساهمت في تأخير استكمال الاشغال بعد طلب صاحب المشروع انجاز ملحقين إضافيين يتعلق الأول بقسط التهيئة المدنية وذلك بادراج الفصول المتصلة بتوفير وتركيب تجهيزات محيطة بحوض المسبح والتي تقدر تكلفتها بـ440 الف دينار بينما يتعلق الثاني بقسط السوائل بمبلغ إضافي في حدود 105 الاف دينار لتركيز محطة لارتخاء الغاز اشترطتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتزويد المشروع بالغاز.





يذكر ان مشروع المسبح البلدي بمدينة الزهراء مشروع متميز على مستوى الضاحية الجنوبية للعاصمة تشرف على إنجازه كل من وزارة الشباب والرياضة والمجلس الجهوي لولاية بن عروس وهو يتكون من حوض سباحة اولمبي بطول 50 على 20 م كما يحتوي على حجرات ملابس ومشرب ومدارج ونوادي ومحلات فنية.

ولم يتضمن البرنامج الوظيفي الذي تمت المصادقة عليه في 2010 على تجهيزات المسبح.





وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من 7 مليون دينار وكانت مراحل إنجازه شهدت تأخيرا ملحوظا بسبب تخلي مقاولة الاشغال الأولى وتعويضها باخرى هذا الى جانب اجراء اكثر من تحيين على بعض الاشغال التي لم تكن مدرجة بالبرنامج الوظيفي الأصلي.



