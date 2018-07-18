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وهبي الخزري ينضم الى سانت ايتيان الفرنسي لمدة اربعة اعوام

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:22 ص
وهبي الخزري ينضم الى سانت ايتيان الفرنسي لمدة اربعة اعوام
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محمد وليد الجموسي
 

 
اعلن نادي سانت ايتيان الفرنسي يوم الثلاثاء عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي التونسي وهبي الخزري لمدة اربعة اعوام الى غاية 2022.

واضاف النادي الفرنسي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت انه تم التوصل الى اتفاق مع فريق سندرلاند الانقليزي يقضي بانتقال وهبي الخزري لل"خضر".

ولعب الخزري (27 عاما) في الموسم الماضي مع نادي رين الفرنسي على سبيل الاعارة وقد حقق معه 9 اهداف في بطولة الدرجة الاولى الفرنسية.

وسبق للخزري ان تقمص الوان فريقين فرنسيين اخرين هما باستيا وبوردو الى جانب سندرلاند الانقليزي.

وتجدر الاشارة الى ان الخزري شارك مع المنتخب التونسي في نهائيات كاس العالم بروسيا وقد خاض المباريات الثلاث في الدور الاول وحمل شارة القيادة في اللقاءين الاولين امام انقلترا وبلجيكا قبل ان يتخلى عنها في المقابلة الثالثة للحارس ايمن المثلوثي.

واصبح الخزري الذي سيحمل قميص رقم 10 مع ناديه الجديد اول لاعب تونسي يتمكن من تسجيل هدفين في المونديال بعدما نجح في معانقة شباك منتخبي بلجيكا وبنما.

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