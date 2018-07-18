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تعرف على أصغر معجب بـ محمد رمضان (صورة)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:45 ص
تعرف على أصغر معجب بـ محمد رمضان (صورة)
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شيماء عطية
 

نشر الفنان الشاب محمد رمضان، صورًا لأصغر معجب به عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويبلغ أصغر معجب برمضان أشهر معدودة، حيث نشر والده الصور وعلق عليها: "‏لوكا بيقولك انت ⁦‪ number one‬⁩ يانجم مصر وهو كمان هيبقي ⁦ number one لما يكبر".

يذكر أن رمضان قد شارك مؤخرًا في موسم رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" وطرح كليب "نمبر وان" ويستعد لطرح كليب أخر قريبًا.


تعرف على أصغر معجب بـ محمد رمضان (صورة)
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