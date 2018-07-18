ماذا قدم كارتيرون في أول مباراة له مع الأهلي؟

قاد الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الأهلي فريقه الأحمر، للفوز على تاون شيب في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على تاون شيب بثلاثية نظيفة باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري الأبطال.

وقدم كارتيرون مع الأهلي مستوى فني متوسط مقارنة بتوليه المهمة الفنية للفريق عقب رحيل حسام البدري المدير الفني السابق وتولى تدريب الفريق في فترة قصيرة خلال معسكر الإعداد فقط.

وحقق كارتيرون العديد من المكاسب في المهمة الجديدة مع الأهلي، حيث حقق أول فوز له مع الأهلي في أول مهمة رسمية.

كما قاد الأهلي للفوز الأول بدوري المجموعات وتحقيق الثلاث نقاط بعد التعادل مع الترجي والخسارة من كمبالا سيتي.

كسب كارتيرون من مباراة تاون شيب ثقة جماهير النادي الأهلي في أول اختبار حقيقي له ورسمي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مما يمنحه الثقة في مشواره المقبل مع القلعة الحمراء، فضلاً عن دخول مباراة الإياب أمام نفس الفريق بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز بثلاثية في برج العرب.