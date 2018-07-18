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تعرف على موعد حفل كارمن سليمان بالإسكندرية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:25 ص
تعرف على موعد حفل كارمن سليمان بالإسكندرية
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شيماء عطية
 

تستعد المطربة الشابة كارمن سليمان، لإحياء حفل غنائي في المسرح الروماني في الإسكندرية وذلك في الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.


وكتبت "كارمن" عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "بحب الأوبرا و بتبسط قوي وأنا بغني فيها والحفلة دي مختلفة بالنسبة لي علشان في إسكندرية ميعادنا يوم الثلاثاء ٢٤-٧ في المسرح الروماني يلا الحقوا احجزوا أشوفكوا قريب".



تعرف على موعد حفل كارمن سليمان بالإسكندرية
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