محلل عراقي: ما يحدث في بلادنا ليس احتجاجات ولكن انتفاضة شعبية



وأضاف "سويري"، في لقاء مع قناة الغد الفضائية، الثلاثاء، أن هذه الاحتجاجات ردة فعل من أبناء الشعب بدأت شرارتها من البصرة ثم انطلقت إلى جميع أنحاء ومحافظات الجنوب، مشيرًا إلى أن جميع تلك المحافظات تعانى من تردي الوضع الاقتصادي والخدمي بها منذ 15 عامًا منذ سقوط النظام السابق.



وأشار المحلل السياسي إلى أن النظام الجديد فى العراق، بُنى على حرية التعبير والرأى لكن التظاهرات السابقة لم تجدي نفعًا كما حصل فى بغداد، ولديهم ثلاث أوراق لاعبة فى المشهد العراقي، وهى الحكومة والتنظيمات الحزبية والعشائر والقبائل العربية الكبيرة.



وأوضح أنه فى بداية الأمر لا يستطيع أى تيار أن يركب الاحتجاجات ولا حتى شيوخ القبائل والعشائر، لكن ما حدث فى البداية هو تمرد على الحكومة والتنظيمات والقبائل والعشائر ولكن احترام شيوخ القبائل ما زال موجودًا.

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، حيدر سويري، إن تسمية الأحداث في العراق بـ"الاحتجاجات" غير صحيح، حيث أنهم يتمتعون بتعددية حزبية، مشيرًا إلى أنه ما يحدث الآن هو انتفاضة شعبية بسبب تردي الوضع الاقتصادي والخدمى بصورة محددة.