سيدي سالم يواجه دسوق.. وديا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيدي سالم تحت قيادة ياسر ريان المدير الفني، في مباراة ودية أمام فريق دسوق أحد فرق القسم الثالث على ملعب سيدى سالم في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء.

ويتدرب سيدي سالم يوميا على ملعبه ضمن استعدادات الفريق لدوري الممتاز "ب"، وقد أعطى ريان تعليمات للاعبين بالتركيز في المباريات الودية لكونها عامل مهم في تطوير مستوى اللاعب الفني والبدني.

ومن جانب آخر، تم الاستغناء عن حسين مبروك لاعب الفريق بعد أن تم التعاقد معه منذ أسبوعين لأسباب فنية.