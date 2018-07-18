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مدرب تاونشيب يصدم الأهلي بتصريح ناري: "الآن عرفنا كيف نواجهكم"

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:13 ص
مدرب تاونشيب يصدم الأهلي بتصريح ناري: الآن عرفنا كيف نواجهكم
الصربي نيكولا كافازوفيتش
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علي نبوي
 

قدم الصربي نيكولا كافازوفيتش، المدير الفني لتاونشيب رولرز البُتسواني، التهنئة لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بعد فوزه (3-صفر)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب ستاد برج العرب، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال كافازوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي: “أولًا، أريد أن أهنئ الأهلي على انتصاره الأول في المجموعة الأولى. وأتمنى له الاستمرار في المنافسة. وفيما يتعلق بنا، فالهزيمة (3-صفر) صعبة، رغم قوة فريق الأهلي. ولكن أنا فخور باللاعبين.”

 

وأضاف المدرب الصربي: “الآن، نعرف كيف يلعب الأهلي. فقبل المباراة لم يكن لدي فيديوهات أو مواد لتحضيرها وتحليلها، وهو أمر غير مقبول، خاصة في هذه المواجهة.”

 

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