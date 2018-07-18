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الإسماعيلي ينهي إجراءات السفر إلى سلطنة عمان

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:58 ص
الإسماعيلي ينهي إجراءات السفر إلى سلطنة عمان
الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

أنهى الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، إجراءات وترتيبات السفر إلى سلطنة عمان لخوض منافسات دورة صلالة الودية الدولية.

 

وقام الجهاز الإداري بجمع كافة جوازات السفر لدى اللاعبين والجهاز الفني والطبي، إضافة للحصول على التأشيرات إيذانا بالسفر لمدينة صلالة العمانية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

 

ويستهل الفريق مشواره بمواجهة فريق الصفاقسي التونسي يوم الأحد المقبل، على أن يلتقى الفائز منهما نظيره من لقاء الغرافة القطري والنصر العماني صاحب الأرض على لقب الدورة والوصيف، بينما يلتقى الفريقان الخاسران للعب على المركز الثالث والرابع.

 

الجدير بالذكر أن تلك الدورة هى النسخة الأولى التى تحتضنها مدينة الصلالة العمانية.

 

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