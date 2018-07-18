أمير كرارة عن "عيش بشوقك": "أحلى أغنية سمعتها وشوفتها"





حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة صديقه الفنان تامر حسني، على كليب أغنيته الجديدة "عيش بشوفك"، مؤكدًا أنها أحلى أغنية استمع إليها وشاهدها في السنوات الأخيرة.



