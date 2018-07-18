أمير كرارة عن "عيش بشوقك": "أحلى أغنية سمعتها وشوفتها"
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:59 ص
شيماء عطية
حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة صديقه الفنان تامر حسني، على كليب أغنيته الجديدة "عيش بشوفك"، مؤكدًا أنها أحلى أغنية استمع إليها وشاهدها في السنوات الأخيرة.
وكتب "كرارة" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "مبروك أخويا وحيييبي النجم تامر حسني (عيش بشوقك) أحلي أغنية سمعتها وشوفتها في السنين اللي فاتت مبروك يا صاحبي".
أغنية "عيش بشوقك" كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع بلال سرور وهاني محروس.