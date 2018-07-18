بدر يفوز على اتحاد الشرطة وديا

حقق فريق بدر بقيادة المدير الفني الشاب محمد صلاح، الفوز على حساب فريق اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين استعداداً للقسم الثالث.

وأحرز ثنائية فريق بدر كلاً من محمود ممدوح وإسلام أحمد، ومن المقرر أن يلعب بدر مع فريق غزل شبين عصر الخميس المقبل.

وسبق لبدر التعادل مع سرس الليان 2-2 والتغلب على جمهورية شبين بهدف نظيف خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.