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عاجل.. مهاجم ليستر سيتي في طريقه للدوري السعودي بـ40 مليون جنيه استرليني

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:44 ص
عاجل.. مهاجم ليستر سيتي في طريقه للدوري السعودي بـ40 مليون جنيه استرليني
ليستر سيتي
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منى العوضي
 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي ليستر سيتي، يقترب من التعاقد مع نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ويقترب أحمد موسى من الانتقال إلى نادي النصر السعودي في صفقة تبلُغ قيمتها 40 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب 198 مليون ريال سعودي.

 

وكان اللاعب النيجيري قد انضم إلى ليستر سيتي في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من سسكا موسكو.

 

وشارك المهاجم النيجيري البالغ من العمر 25 عامًا مع منتخب بلاده في كأس العالم وظهر بمستوى جيد خلال الثلاث مباريات مسجلًا هدفين.

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