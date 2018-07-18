وديا.. الوليدية يواجه المراغة

يلتقى فريق الوليدية مع نظيره المراغة غدا الخميس، في إطار المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويأمل الجهاز الفني للوليدية بقيادة عمر حلمي في حدوث انسجام بين العناصر الجديدة والعناصر القديمة قبل بداية الموسم الجديد، خاصة وأن الفريق يسعى بقوة للمنافسة على الصعود وتفادي أخطاء الموسم الماضي التي كادت أن تهبط بالفريق إلى القسم الثالث.

ويلعب نادي الوليدية في المجموعة الأولى للممتاز "ب" والتي تضم أندية الصعيد، ويخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد خارج ملعبه أمام نادي طهطا في التاسع من أغسطس المقبل.