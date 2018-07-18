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غزل شبين يفوز على مطاحن الغربية وديا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:21 ص
غزل شبين يفوز على مطاحن الغربية وديا
مظاليم
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مصطفى الجندي
 

 

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل شبين على حساب ضيفه فريق مطاحن الغربية بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن فترة الإعداد لفريق الغزل للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

 

وخاض غزل شبين المباراة بتشكيل ضم أمين، ومحمد ماندو، ومحمد أحمد، وإبراهيم الرفاعي وإبراهيم حامد، وعماد سليمان، ومحمد الصياد، ومحمود الأشرم، وأحمد عبدالرازق، وأحمد العراقي، وعلاء زقزوق، وشارك في الشوط الثاني عمر المغربي، ويوسف حمدي، وحسام بحيري.

 

وشهد الشوط الأول تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم إبراهيم الرفاعي "بيضة" بهدف من ركلة حرة مباشرة سددها ببراعة داخل المرمى، ثم تعادل المطاحن عن طريق سعد البوصيلي.

 

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للغزل سجلها البديل يوسف حمدي، ليفوز الغزل بهدفين مقابل هدف.

 

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