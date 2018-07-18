"السجيني": البرلمان سيرد على برنامج الحكومة في 500 صفحة



وأضاف "السجيني"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، الثلاثاء، أن البرلمان سيرد على برنامج الحكومة في 500 صفحة وهناك تحفظات، واجتهاد طيب من البرلمان.



ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك توصيات بمنح الثقة للحكومة لأن هناك انطباع عام بأن البرنامج برنامج طموح.

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لم يوافق على برنامج الحكومة حتى الآن، وكل ما صدر هو مجرد توصيات.