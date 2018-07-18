ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"السجيني": البرلمان سيرد على برنامج الحكومة في 500 صفحة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:52 ص
السجيني: البرلمان سيرد على برنامج الحكومة في 500 صفحة
أحمد السجيني
طباعة
نعيم يوسف
 
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لم يوافق على برنامج الحكومة حتى الآن، وكل ما صدر هو مجرد توصيات.

وأضاف "السجيني"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، الثلاثاء، أن البرلمان سيرد على برنامج الحكومة في 500 صفحة وهناك تحفظات، واجتهاد طيب من البرلمان.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك توصيات بمنح الثقة للحكومة لأن هناك انطباع عام بأن البرنامج برنامج طموح.
المزيد عن: مجلس النواب توك شو الإدارة المحلية أخبار أحمد السجيني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 8:30:01 AM