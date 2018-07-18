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إسلام محارب يسجل هدفه الإفريقي الأول مع الأهلي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:07 ص
إسلام محارب يسجل هدفه الإفريقي الأول مع الأهلي
إسلام محارب
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علي نبوي
 

تمكن إسلام محارب، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل هدف الأهلي الثالث في شباك تاونشيب، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

 

إسلام محارب سجّل هدفه الإفريقي الأول بقميص النادي الأهلي، ليصبح أحدث الوجوه في قائمة هدافي النادي الأهلي في إفريقيا، التي يتصدّرها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، برصيد 37 هدفًا.

 

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