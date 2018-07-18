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فنانة شهيرة تبارك لـ "مي سليم" طلاقها بعبارة غريبة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:58 ص
فنانة شهيرة تبارك لـ مي سليم طلاقها بعبارة غريبة
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نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها في إنستجرام صورة لها مع صديقتها الفنانة مي سليم، وعلقت عليها قائلة: "مي سليم حبيبتي وصاحبتي يا أجمل وأحلى وأطيب مي.. مبروك وحمد الله على سلامتك".

وأثار هذا التعليق جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه ليس من المعتاد أن تبارك فنانة لصديقتها على طلاقها أو انفصالها، ما فسره البعض بالدعابة بينها وبين نسرين أمين، وهي بالمناسبة أيضا مطلقة، ويبدو أنها تمازح صديقتها بالعودة إلى دائرة الطلاق من جديد.


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