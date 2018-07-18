امتحان معهد محاماة المنوفية.. الأحد المقبل

يعقد معهد محاماة المنوفية، الأحد المقبل، الامتحان النهائي لدورة المعهد الأولى، وذلك بنادي المحامين بالنقابة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال محمد علام، عضو الفرعية، إنه من المقرر عقد الامتحان للمجموعتين في تمام العاشرة صباحا بقاعة نادي المحامين بالنقابة، مشددًا على ضرورة الحضور لجميع المحامين.



يذكر أن المعهد اختتم محاضراته السبت الماضي بمحاضرة لمحمد علام عضو المجلس تضمنت مراجعة عامة لما سبق شرحه.

