أمن الإسماعيلية يكشف ملابسات وفاة مدرسة داخل مسكنها



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغًا الي مركز شرطة فايد من أسرة مدرسة اختفاءها منذ يومين، وبسؤال الجيران أكدوا أنهم لم يشاهدوها كعادتها منذ ايام.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث ضم العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المحافظة، والعميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائي، والرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث مركز شرطة فايد، لكشف ملابسات غموض الواقعة، وصرحت نيابة فايد لأسرتها بكسر باب الشقة للتأكد من وجودها من عدمة وبمعرفة شقيقها المبلغ تبين وجود المدرسة نائمة فوق مرتبة علي الأرض ومتوفية بكامل ملابسها ولاتوجد بها اية إصابات او خدوش كما لا توجد آثار بعثرة بأنحاء الشقة.



وبانتداب مفتش الصحة أكد ان الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وتبين من خلال التحريات، أنها مطلقة وتعيش منعزلة بعيدًا عن زوجها وابنها، وقد تكون أصيبت بحالة نفسية سيئة، وأنها كانت تعيش في سلام مع نفسها ولا تختلط بالجيران، وبالعرض على مدير نيابة فايد صرح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في وفاتها.



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد ملابسات غموض وفاة مدرسة داخل مسكنها.