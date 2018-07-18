أيمن زيدان في أحضان والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

نشر الفنان السوري أيمن زيدان، على صفحته ب"فايسبوك"، صورة له برفقة والدته التي تظهر للمرة الأولى.

وتبيّن أن الصورة التقطت خلال إجازة أمضاها برفقتها في منطقة الكفرون السياحية في سورية. وتعليقاً عليها كتب: "أمي ...الفرح المتبقي من العمر...الآن في الكفرون". وأثارت الصورة إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين.

ورأى كثيرون من هؤلاء أن الوالدة ليست متقدمة جداً في السن كما كانوا يتوقعون. ويشار إلى أن النجم القدير كان نشر في وقت سابق على الحساب نفسه صوراً لمنزله الذي دمرته الحرب. وكتب: "لا أدري لماذا خطر لي أن أتفقده... بيتي قبل وبعد. بعد رحلة عمر مضنية، كنت أعتقد أنه سيكون ملاذي لما تبقى من العمر. حياة جديرة بالسخرية".

يذكر أن زيدان سيطلق قريباً مجموعته القصصية "تفاصيل"، وهي الثالثة له بعد "أوجاع" التي اطلقها في العام 2015، و"ليلة رمادية " في العام 2016 .

وكان آخر ظهور تمثيلي له في الجزء السابع من مسلسل "باب الحارة"، كما قام بإخراج مسلسل "أيام لا تنسى" وفيلم "أمينة".