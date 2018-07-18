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آل الشيخ: "وشي حلو" على المصريين.. واستثمارات جديدة في طريقها لأرض الكنانة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:30 ص
آل الشيخ: وشي حلو على المصريين.. واستثمارات جديدة في طريقها لأرض الكنانة
تركي آل الشيخ
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عمر عبد العزيز
 

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن المبالغ المستثمرة في مصر لأشخاص كثيرين وليس واحد فقط، أملاً في الوصول لما تم إنفاقه في البداية حتى الوصول للربح.

 

وأضاف أل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ببرنامج كورة بلدنا على فضائية LTC ، مداعبًا جموع المصريين: "وشي حلو على الرياضة المصرية وسيكون هناك العديد من المستثمرين الصينين والكويتين والإماراتين وباقي الدول العر بية خلال الفترة المقبلة".

 

واختتم بأن كل تلك الاستثمارات ستصب حتمًا في صالح الاقتصاد المصري والرياضة المصرية.

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