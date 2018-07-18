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آل الشيخ: كلفت "الحارثي" بتفعيل عقد رعاية "صلة" مع الأهلي بشكل سريع وعاجل

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:24 ص
آل الشيخ: كلفت الحارثي بتفعيل عقد رعاية صلة مع الأهلي بشكل سريع وعاجل
شركة صلة
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عمر عبد العزيز
 

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أنه كلف "راكان الحارثي" رئيس شركة صلة الراعية للنادي الأهلي، بتفعيل عقد الرعاية بشكل سريع من أجل القلعة الحمراء ومسيرتها الناجحة.

 

وقال آل الشيخ إنه قام بالتواصل مع مسئولي شركة "مسك" من أجل التنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد النادي الأهلي.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ببرنامج كورة بلدنا على فضائية LTC، أنه متواصل بشكل مستمر من أجل إنهاء تلك المشكلة حبًا في مصر والنادي الأهلي.

 

 

 

المزيد عن: عقد الرعاية صلة رياضة تركي ال الشيخ الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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