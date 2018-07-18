تركي آل الشيخ: كلفت مسئولي "مسك" بالتنازل عن كافة القضايا ضد الأهلي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن أنه قام بالتواصل مع مسئولي شركة "مسك" من أجل التنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد النادي الأهلي.

وأضاف أل شيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ببرنامج كورة بلدنا على فضائية LTC، أنه متواصل بشكل مستمر من أجل إنهاء تلك المشكلة حبًا في مصر والنادي الأهلي.

وتابع رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه كلف "راكان الحارثي" رئيس شركة صلة الراعية للنادي الأهلي، بتفعيل عقد الرعاية بشكل سريع من أجل القلعة الحمراء ومسيرتها الناجحة.