ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد موسى ينفعل على أحد الضيوف: "متقولش حاجة مش مظبوطة" (فيديو)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:50 ص
أحمد موسى ينفعل على أحد الضيوف: متقولش حاجة مش مظبوطة (فيديو)
الإعلامي أحمد موسى
طباعة
نعيم يوسف
 
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على أحد ضيوف برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الثلاثاء، بعد أن قال معلومات ليست صحيحة على الهواء، وقال له: "متقولش حاجة مش مظبوطة".

كان محمد البدرشيني، عضو مجلس الشعب سابقا، قد اعترض على قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة، قائلا إنه يمكن أن يتم استخدامها من قبل إسرائيل في التجسس، لافتا إلى أن هذا حدث مع الجاسوس "عزام عزام".

من جانبه، انفعل موسى، وأكد أن "عزام عزام"، كان جاسوس إسرائيلي وليس مصريا، وتم القبض عليه عام 1995، داعيا الضيف ألا يقول معلومات غير صحيحة للرأي العام، ولا يخلط الأمور، معقبا: "متقولش حاجة مش مظبوطة".

يُذكر أن البرلمان المصري وافق على قانون بموجبه يمكن للأجنبي أن يقيم في مصر بعد أن يضع وديعة في أحد البنوك بقيمة 7 ملايين جنيه.

المزيد عن: وديعة قانون منح الجنسية البنوك أحمد موسى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 3:51:27 AM