أحمد موسى ينفعل على أحد الضيوف: "متقولش حاجة مش مظبوطة" (فيديو)

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كان محمد البدرشيني، عضو مجلس الشعب سابقا، قد اعترض على قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة، قائلا إنه يمكن أن يتم استخدامها من قبل إسرائيل في التجسس، لافتا إلى أن هذا حدث مع الجاسوس "عزام عزام".



من جانبه، انفعل موسى، وأكد أن "عزام عزام"، كان جاسوس إسرائيلي وليس مصريا، وتم القبض عليه عام 1995، داعيا الضيف ألا يقول معلومات غير صحيحة للرأي العام، ولا يخلط الأمور، معقبا: "متقولش حاجة مش مظبوطة".



يُذكر أن البرلمان المصري وافق على قانون بموجبه يمكن للأجنبي أن يقيم في مصر بعد أن يضع وديعة في أحد البنوك بقيمة 7 ملايين جنيه.