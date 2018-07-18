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٧ معلومات عن عبد الله الرويشد في عيد ميلاده

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:15 ص
٧ معلومات عن عبد الله الرويشد في عيد ميلاده
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شيماء عطية
 

يحتفل المطرب الكويتي الشهير عبدالله الروشيد، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده السابع والخمسين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عنه:-


١- ولد عبدالله الروشيد في الثامن عشر من يوليو ١٩٦١.


٢- ظهرت موهبته الغنائية في عمر الثالثة عشر، من خلال إحياءه العديد من الحفلات المدرسية.


٣- أتقن العزف على آلة العود.


٣- بدأت مسيرته الفنية من خلال فرقة "رباعي الكويت" وكان عازفًا إيقاعيًا.


٤- أصدر أول أغنية منفردة بعنوان "أنا سهران" عام ١٩٨٠، والأغنية تأليف الشاعر الشاهين ومن ألحان شقيقه الملحن محمد الرويشد.


٥- أطلق أول ألبوماته عام ١٩٨٣، وحمل عنوان "ليل السوالف".


٦- قدم أكثر من ٢٠ ألبوم غنائي، ضموا مئات الأغاني التي تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء في الوطن العربي.


٧- شارك أكثر من فنان في تقديم دويتو غنائي ناجح، ومنهم المطربة نوال الكويتية، وغنى معها: "حبيبة قلبي" و"وينك أنتي".


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