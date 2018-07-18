٧ معلومات عن عبد الله الرويشد في عيد ميلاده

يحتفل المطرب الكويتي الشهير عبدالله الروشيد، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده السابع والخمسين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عنه:-

١- ولد عبدالله الروشيد في الثامن عشر من يوليو ١٩٦١.

٢- ظهرت موهبته الغنائية في عمر الثالثة عشر، من خلال إحياءه العديد من الحفلات المدرسية.



٣- أتقن العزف على آلة العود.

٣- بدأت مسيرته الفنية من خلال فرقة "رباعي الكويت" وكان عازفًا إيقاعيًا.





٤- أصدر أول أغنية منفردة بعنوان "أنا سهران" عام ١٩٨٠، والأغنية تأليف الشاعر الشاهين ومن ألحان شقيقه الملحن محمد الرويشد.





٥- أطلق أول ألبوماته عام ١٩٨٣، وحمل عنوان "ليل السوالف".





٦- قدم أكثر من ٢٠ ألبوم غنائي، ضموا مئات الأغاني التي تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء في الوطن العربي.



٧- شارك أكثر من فنان في تقديم دويتو غنائي ناجح، ومنهم المطربة نوال الكويتية، وغنى معها: "حبيبة قلبي" و"وينك أنتي".



