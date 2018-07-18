آل الشيخ: أهنئ الرئيس السيسي بالولاية الثانية.. وأشكره على دعمه لي وللرياضة العربية

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية بفترة ولاية ثانية.

وأضاف أل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ببرنامج كورة بلدنا على فضائية LTC ، أن الرئيس السيسي يعمل ليل نهار من أجل مصر، مثمنًا دعمه له مراراَ، كاشفًا أن أخر هذا الدعم كان على هامش اجتماع مجلس الشباب والرياضة العرب.