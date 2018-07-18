برلماني سابق: زواج الشباب المصري من إسرائيليات أحد أهداف العدو الصهيوني



وأضاف "البدرشيني"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، أن زواج الشباب المصري من إسرائيليات أحد أهداف العدو الصهيوني، مشيرا إلى أن العدو يريد زرع أكبر عدد ممكن من حاملي الجنسية المصرية، الذين تزوجوا من إسرائيليات.



يُذكر أن البرلمان المصري وافق على قانون بموجبه يمكن للأجنبي أن يقيم في مصر بعد أن يضع وديعة في أحد البنوك بقيمة 7 ملايين جنيه.

قال محمد البدرشيني، عضو مجلس الشعب سابقا، إنه يعترض على قانون الجنسية، وهذا الأمر ليس من اليوم، ولكن منذ مناقشة قانون الاستثمار، والذي به أيضا فقرة عن التجنس.