صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو تأمر جيش الاحتلال بالاستعداد للسيطرة على غزة الجمعة

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلى يتدرب على غزو قطاع غزة بالكامل، وذلك بعد تحذير حركة حماس من بدء عملية واسعة النطاق فى غزة، إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات الورقية الحارقة بحلول يوم الجمعة المقبل.





ووفقاً للتقرير، أمرت القيادة السياسية الإسرائيلية الجيش بالإعداد لهجوم عسكري في قطاع غزة، إذا استمر إطلاق الطائرات الحارقة من الجيب الساحلي الذي تسيطر عليه حماس.









وفقا لتقرير إخباري للقناة العاشرة الإسرائيلية، الثلاثاء ، حددت إسرائيل يوم الجمعة موعدا نهائيا لتتوقف عن إطلاق الطائرات الورقية المشتعلة والبالونات. وقال المصدر، إنه إذا لم يحدث هذا ، فقد تقرر إسرائيل أنه ليس لديها خيار سوى شن حملة عسكرية في القطاع.





وأرسلت إسرائيل رسالة مماثلة إلى حماس من خلال المخابرات المصرية، حسبما ذكرت القناة العاشرة ، حيث وعدت الحركة الفلسطينية بالعمل على وقف إطلاق المواد المحترقة بحلول يوم الجمعة.









وفي يوم الأحد، بدأت الفرقة المدرعة 162 التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي تمرينًا يحاكي حربًا في قطاع غزة، بما في ذلك الاستيلاء على غزة، رغم تأكيد جيش الاحتلال بأنه تم التخطيط لذلك مسبقًا وليس له صلة بتبادل إطلاق النار السبت، حيث جعلت طريقة انتشار جيش الاحتلال، الكثيرين يرون أنها تهديد ضمني لحماس.











