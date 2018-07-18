الأمير هاري وزوجته النجمة ميجان ماركل يزوران معرضا لنلسون مانديلا في لندن





زار الأمير هاري وزوجته ميجان معرضا أقيم بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد زعيم ورئيس جنوب أفريقيا الراحل نلسون مانديلا يوم الثلاثاء.





والتقى دوق ودوقة ساسكس مع أصدقاء وأسرة الزعيم الذي حارب التمييز العنصري في بلده وتوفي في عام 2013 ومنهم حفيدته زاماسوازي دلاميني-مانديلا.

وتحدثا أيضا مع أندرو ملانجيني (92 عاما) الذي قضى قرابة ثلاثة عقود في سجن جزيرة روبن مع مانديلا.

كان الأمير هاري زار زنزانة مانديلا أثناء زيارة قام بها لجنوب أفريقيا في عام 2015.

وأقيم المعرض بأشكال متنوعة في أنحاء متفرقة من العالم منها ستة أسابيع في مجلس مدينة باريس عام 2013





وقال سيلو هاتانج الرئيس التنفيذي لمؤسسة نلسون مانديلا ”لندن كانت عاصمة الدولة المستعمرة لجنوب أفريقيا وفي نفس الوقت كانت مركز الكفاح العالمي ضد التمييز العنصري. كما كانت أيضا مقرا لبعض أكثر خطب نلسون مانديلا إلهاما“.





والمعرض المقام في ساوثبانك سنتر في لندن مفتوح مجانا للجمهور ومستمر حتى يوم 19 أغسطس آب.







