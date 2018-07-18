وحيد دوس: السيسي كلفنا بتحليل فيروس سي لـ45 مليون مواطن



وأضاف "دوس" في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، الثلاثاء، أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو إجراء تحليل فيروس سي لـ45 مليون شخص.



وأشار رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إلى أن هناك العديد من الجهات مشاركة في الحملة، ومنها "تحيا مصر"، ووزارة التعليم العالي، والحكم المحلي، والإعلام، ووزارة الشباب.

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه ستكون هناك توعية كبيرة بمبادرة الفضاء على "فيروس سي"، تشترك فيها أجهزة الحكم المحلي، والمساجد، والكنائس، ومراكز الشباب.