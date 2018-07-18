تعليق نائب رئيس السكة الحديد على توقف قطار لعدم قدرة مسنة دفع ثمن التذكرة

علق المهندس مجدي الصباغ، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، على توقف قطار لعدم قدرة سيدة مسنة دفع ثمن التذكرة لمدة تتجاوز الـ10 دقائق، قائلًا: "أي راكب يتهرب من دفع قيمة التذكرة سواء كانت جنيه أو 100 جنيه، فمن حق كمسري القطار تحرير محضر قضائي في شرطة السكة الحديد، طبقًا للقانون".



وأضاف "الصباغ"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن هيئة السكة الحديد ستقوم بتحقيق حول وقف قطار السكة الحديد لمدة تتجاوز الـ10 دقائق، وسيتم الإعلان عن ذلك للإعلام.

