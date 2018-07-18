برلماني عن قانون الإقامة: الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به



وأشار إلى أن هناك ضوابط لمنح الجنسية، مضيفًا: "الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن لأحد المساس به".



قال النائب سلامة الجوهري، إن تعديلات قانون الإقامة تنص على أنه من حق المستثمر الإقامة في مصر لمدة 5 سنوات مقابل ترك وديعة 7 ملايين جنيه.وأضاف الجوهري خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن بعد انتهاء تلك السنوات يجوز له أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد موافقة الجهات المختصة والتي بيدها أن توافق أو ترفض.