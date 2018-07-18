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عاجل.. ليفربول يضم صديق محمد صلاح

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:50 ص
عاجل.. ليفربول يضم صديق محمد صلاح
محمد صلاح
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أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن ليفربول الإنجليزي، حسم صفقة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى روما الإيطالي.

 

وقال تانكرندي صحفي "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن مسؤولي الريدز أغلقوا صفقة حارس فريق الذئاب بعد مفاوضات طويلة مع الفريق الإيطالي، والذي لعب له محمد صلاح نجمنا المصري، قبل أن ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي.

 

يذكر أن بيكر كان محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه مع روما الموسم الماضي.

 

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