عمرو عبد الجليل وإيهاب فهمي ووعد البحري في زفاف محمود حافظ (صور)





يقام الآن حفل زفاف الفنان الشاب محمود حافظ، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، على عروس من خارج الوسط الفني .





وقد حرص الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الحضور وحضر ايضا كل من محسن منصور واشرف فائق واحمد المنسي وابراهيم المنسي ومازن الغرباوي رامي الغيط وحبيشة ووعد البحري وزوجها المنتج احمد البنا ، محمد جمعة، ومحمد علي وايهاب فهمي واحمد صيام ومحمد على رزق وزوجته و محمد صلاح وعدد من نجوم المسرح.





يذكر ان محمود حافظ ، ممثل مصري خريج المعد العالي للفنون المسرحية ،وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها مسرحية (رئيس جمهورية نفسه) مع الفنان محمد رمضان، كما ظهر بدور رجل صعيدي يُدعى (الدكش) في مسلسل (السبع وصايا) ، واخر اعماله مسلسلي طايع وارض النفاق في رمضان الماضي .







