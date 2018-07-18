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تركي آل الشيخ: مسامح كل من تطاول في حقي من الجماهير والإعلاميين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:42 ص
تركي آل الشيخ: مسامح كل من تطاول في حقي من الجماهير والإعلاميين
تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن ما حدث من تجاوزات وتطاول من جمهور الأهلي خطأ مسموح ومن حقهم الدفاع عن ناديهم بكل قوة.

 

وأضاف أل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان ببرنامج كورة بلدنا على فضائية LTC ، أنه مسامح كل من سب أو شتم شخصه، وأنه مسامح الإعلامي "محمد الغيطي" بعدما قام بالخوض في تفاصيل حياته الشخصية، مشيرًا إلى أنه مسامح الصحفي مجدي الجلاد، والإعلامي "أحمد سعيد" على تطاولهم في شخصه.

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