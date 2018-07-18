"الزراعة": نواجه العديد من الشائعات لأن الوزارة تتعلق بغذاء المواطن

قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تعليمات رئيس مجلس الوزراء كانت واضحة بضرورة سرعة التصدي للشائعات لأنها تهدف لنشر الإحباط.



وأضاف "عبد الدايم"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أن تحقيق الإنجازات الفعلية أسهل طريقة لإقناع المواطنين وصد أي شائعات.



وتابع: "نواجه دائمًا العديد من الشائعات لأن الوزارة تتعلق بغذاء المواطن"، لافتًا إلى أن المساحة المزروعة حاليًا من الأرز ستحقق الاكتفاء الذاتي.

